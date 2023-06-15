Postgres Professional разработала утилиту для легкой миграции с Oracle

Postgres Professional разработала утилиту ora2pgpro — решение для автоматического портирования пакетов и автономных транзакций Oracle в пакеты и автономные транзакции Postgres Pro. Программа позволяет увеличить процент корректной конвертации кода в автоматическом режиме, что, по подсчетам Postgres Professional, поможет заказчикам сэкономить до 50% времени на перенос и снизить затраты на миграцию с Oracle.

Ora2pgpro работает на базе open-source-приложения ora2pg — популярного инструмента для конвертации баз данных Oracle в PostgreSQL, разработанного в основном Жилем Дарольдом из французской компании Dalibo. В отличие от свободного приложения, которое преобразовывает автономные транзакции в функции-обёртки, используя dblink или pg_background, утилита ora2pgpro экспортирует автономные транзакции напрямую, в несколько раз повышая их производительность.

Ряд доработок в СУБД Postgres Pro Enterprise предложила команда ораклистов Postgres Professional, которые под руководством Марка Ривкина перешли в компанию в сентябре 2022 г. Решение стало очередным этапом работы Postgres Professional по облегчению миграции с Oracle. В январе этого года компания уже представила поддержку пакетов (наборов функций и процедур) «в стиле Oracle» в СУБД Postgres Pro Enterprise.

Ora2pgpro поставляется в рамках очередного обновления СУБД Postgres Pro Enterprise 15.3.1. Помимо утилиты, в новый релиз было также добавлено расширение pgpro_application_info для помощи в переносе приложений, использующих пакет DBMS_APPLICATION_INFO в Oracle.

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«Российские вендоры, как правило, не разрабатывают решения, эмулирующие функциональность системных пакетов Oracle. Вместо этого они включают в свой дистрибутив популярное open-source расширение ORAFCE. На деле ORAFCE реализует только 5-6 пакетов из Oracle, тогда как в Oracle их около 200, свыше 20 из которых — часто используемых заказчиками. Мы начали добавлять в Postgres Pro компоненты, воспроизводящие поведение наиболее употребительных встроенных пакетов Oracle, часть из которых будет представлена в этом году, — отметил Иван Панченко, сооснователь и заместитель генерального директора Postgres Professional. — Мы также планируем добавить в СУБД Postgres Pro отсутствующие там аналоги объектов Oracle и включить в утилиту ora2pgpro механизмы автоматической конвертации этих объектов и функций/методов работы с ними».