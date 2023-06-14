ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса

Эксперты спрогнозировали очередной виток роста мировых расходов на аутсорсинг. По версии Deloitte уже в 2023 году они достигнут 731 миллиард долларов. В 2022 году компании потратили на аутсорсинг более 700 миллиардов долларов.

При этом, согласно статистическим данным, доля ИТ-аутсорсинга с каждым годом растет. Ожидается, что в 2023 году расходы на аутсорсинг в сфере информационных технологий достигнут 519 миллиардов долларов и составят 72% от всех аутсорсинговых контрактов по версии ISG. Эта тенденция объясняется непрерывной цифровой трансформацией, входящей в список ключевых целей для компаний, рассчитывающих оставаться в потоке прогресса. По мнению бизнес-аналитиков, именно такой инструмент как аутсорсинг наиболее эффективно решает большинство задач в сфере ИТ. ИТ-аутсорсинг стал одним из важнейших инструментов для ответов на вызовы современности. По данным ISG 92% из 2000 крупнейших мировых компаний предпочитает и активно использует ИТ-аутсорсинг.

Какие изменения стали ключевыми на рынке ИТ-аутсорсинга России в 2022-23 годах, какие мировые тренды адаптировались, а какие не прижились в российских информационных технологиях? Какие специалисты востребованы, как крупные компании находят таланты для осуществления самых амбициозных проектов по цифровизации бизнес-процессов? В каких случаях ИТ-аутсорсинг может оказаться выгоднее подбора команд в штат, а в каких нет?

20 июня Эдуард Долгалев, директор по развитию бизнеса группы компаний Selecty, в прошлом руководитель депратмента интеграционных платформ в IBM, в рамках CNews FORUM Кейсы ответит на все эти вопросы. Эдуард поделится с участниками мероприятия трендами рынка труда в сфере ИТ и результатами актуального исследования мнений российских ИТ-специалистов.

Во время кофе-пауз гости форума смогут получить призы на стенде №6 (ГК SELECTY), пройдя интерактивные испытания на аттракционе «Русская розетка».