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Cloud4Y предоставил облачные ресурсы компании Kerranova

Чтобы инфраструктура и сервисы Kerranova удовлетворяли требованиям бизнеса, компания запланировала перейти в облако. Новая ИТ-архитектура, построенная на базе виртуальной платформы Cloud4Y, призвана помочь производителю керамогранита повысить эффективность работы и оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y/

Kerranova — это федеральная торгово-сервисная компания, участник рынков сантехники и керамогранита. Головной офис находится в Самаре, при этом распределенная команда работает в восьми регионах страны.

Помимо облака Kerranova использует собственную инфраструктуру, в которой развернут ряд веб-серверов, администрируемых силами собственных ИТ-инженеров. Предоставляемые по модели IaaS облачные мощность корпоративного провайдера Cloud4Y позволяют снизить нагрузку на штатных специалистов, сохранив нужный уровень производительности инфраструктуры и повысив уровень ее отказоустойчивости.

Для контроля доступности ресурсов, нагрузки виртуальных машин и мониторинга ошибок в облаке Cloud4Y используются системы мониторинга. Благодаря сотрудничеству с облачным провайдером Kerranova организовала гибкую инфраструктуру, где локальные системы адаптированы к облачному окружению и используются для хранения критичной для бизнеса информации.

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