Разделы

Цифровизация
|

Автовладельцы смогут получать предупреждения на дорогах через смартфон

Об этом сообщили в НТИ «Автонет». Речь идет о приближении к очагам аварийности на трассах, где ДТП происходят чаще обычного.

Данное решение разрабатывается в рамках приложения InsurTech-провайдера Simble. Планируется, что данные страховых случаев пользователей приложения будут дополнены открытой информацией о местоположении аварийно-опасных участков дороги.

Таким образом, водитель получает не просто обычное уведомление о снижении скорости как в навигаторе, а полноценное разъяснение о приближении к опасному участку.

«Многие водители уверены, что зачастую знаки лишь информируют о возможных предостережениях на дороге и ими можно пренебречь, взяв ответственность на себя в виде штрафа. Но иногда ценой того же превышения скорости может стать человеческая жизнь. Разработка ребят может серьезно снизить риск ДТП, когда тебе не просто говорят – впереди камера, а сообщат, что через несколько сот метров начнется участок дороги, на котором регулярно случаются аварии, снизьте скорость», – отмечают в НТИ «Автонет».

Там заявили, что разработкой решения занимается команда Simble. Применение новой системы будет возможно через приложение, которое можно бесплатно скачать на смартфон на Google Play или Appstore. Новая разработка может появиться до конца 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Народная» российская профессия на грани исчезновения. «Яндекс» запустил в Москве такси, которому не нужны водители

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

«Вам повестка». Минобороны собралось оповещать россиян о призыве по СМС

Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще