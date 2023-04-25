Банк «Точка» запустил приём платежей по QR-коду через СБП

Банк «Точка» запустил приём платежей от физлиц через СБП на собственной лицензии. Это позволит предпринимателям принимать оплату от клиентов по QR-коду даже без специального платёжного терминала.

Преимущества такого способа оплаты в том, что деньги зачисляются на счёт предпринимателя мгновенно, а комиссия за трансакцию составляет 0,4% или 0,7%, что в пять раз меньше, чем при оплате картой.

«В начале этого года ЦБ выдал «Точке» универсальную банковскую лицензию. Ряд наших сервисов для предпринимателей уже работает на собственной лицензии, а теперь запускаем приём платежей по QR-коду через СБП. Мы всегда стремимся сделать жизнь предпринимателя проще, а возможность принимать платежи от клиентов по QR-коду — это как раз про удобство. Для оплаты товара продавцу теперь не нужен терминал, а покупателю — карта. Достаточно показать код покупателю или отправить ссылку на оплату в мессенджер. Принимать оплату по коду можно уже через 10 минут после подключения опции», — сказала менеджер проектов в «Точке» Дарья Щеникова.

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Такой способ оплаты подходит для любой категории бизнеса: это актуально как для тех, кто продаёт товары, так и для тех, кто представляет какую-либо услугу клиенту. Для подключения СБП предпринимателю не нужен специальный аппарат, достаточно просто распечатать QR-код для офлайн-оплаты или использовать платёжную ссылку в онлайн-среде.