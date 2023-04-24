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СберТех расскажет об импортозамещении СУБД для бизнеса

17 мая российский разработчик ПО проведет вебинар, где поделится опытом разработки собственной системы управления базами данных, которую использует Сбер и другие крупные корпорации.

На вебинаре «Platform V Pangolin: импортозамещение высоконагруженных СУБД» владельцы продукта Михаил Семенов и Михаил Гелемеев, а также владелец продукта Platform V Kintsugi Иван Пушкарь расскажут, как Platform V Pangolin позволила заместить решение западного поставщика. Гости узнают, чем решение СберТеха отличается от аналогичных систем и какие преимущества открывает для бизнеса и разработчиков.

Эксперты также расскажут, как бизнесу эффективно спланировать импортозамещение ключевых ИТ-систем: на что обращать внимание при выборе продукта, как спланировать миграцию и интегрировать новую СУБД в существующую инфраструктуру.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzt8RKsreSLFcZ6padUVaVrU1XPgyJoDSРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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