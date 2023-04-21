«Яндекс маркет» меняет правила объединения карточек разных продавцов

Магазины, которые торгуют товарами своего производства или импортной продукцией под собственной торговой маркой, смогут создавать на «Яндекс маркете» уникальные карточки. Продавец сможет добавить туда описание и изображение продукции, а у других магазинов не получится разместить в ней свои предложения. Уникальные карточки помогут небольшим брендам выделиться среди конкурентов и привлечь внимание покупателей с помощью контента — а значит, и увеличить количество продаж на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

При этом общие карточки будут и дальше действовать на «Маркете». Их смогут использовать магазины, продающие товарами популярных торговых марок, которые есть и у других продавцов на сервисе. Например, это магазины косметики или бытовой техники известных брендов. Чтобы разместить на маркетплейсе свое предложение туши для ресниц или телевизора, можно будет выбрать уже готовую карточку. Это позволит магазину не тратить время на создание карточки, а покупатели смогут сразу увидеть подробную информацию о его товаре.

«Маркет» начал менять правила создания карточек по просьбе самих продавцов. Сервис создаст список популярных брендов, чтобы в общих карточках с их товарами собирать предложения разных продавцов, который будет дополняться.

Сервис будет постепенно обновлять подход к работе с карточками. Сначала «Маркет» даст магазинам возможность создавать уникальные карточки, а затем разберет уже существующие на сервисе. Товары известных брендов маркетплейс оставит в общих карточках, а по уникальным карточкам распределит предложения магазинов, которые торгуют продукцией своего производства или под собственной торговой маркой.

Что такое многофакторная аутентификация MFA, варианты реализации и критерии выбора решения Маркет

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 50 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 44 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».