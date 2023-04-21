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ВТБ внедрил цифровую анкету для клиентов крупного бизнеса

ВТБ сократил пакет документов при приеме на облуживание, обновлении сведений и открытии счетов крупным корпоративным клиентам до одного листа.

Теперь при обращении в банк представители крупного бизнеса заполняют электронную анкету в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания. Анкета автоматически заполняется данными из доверенных источников (ФНС, Росстат, СПАРК), а клиенту остается только актуализировать или добавить недостающую информацию, затем подписать и предоставить одностраничный документ в банк. Процесс полностью оцифрован и занимает несколько минут. На данный момент опция уникальна для российского банковского рынка. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

При необходимости введенные данные можно сохранить и завершить оформление позднее. После заполнения анкеты в режиме онлайн формируется индивидуальный чек-лист для предоставления документов, а сами сведения проверяются на актуальность автоматически.

«Внедрив это решение, мы оптимизировали и упростили клиентский путь, при этом переведя взаимодействие в цифровое поле. Благодаря новой услуге крупные клиенты ВТБ сэкономят время на осуществлении рутинных операций, а банк сократит трудозатраты своих специалистов на обработку документов», — отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

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