Разделы

ИТ в банках
|

ВТБ внедрил цифровую анкету для крупных компаний

Пакет документов для открытия счета крупными компаниями в ВТБ сократился до одного листа – при часть данных подгружается автоматически. Такой же порядок действует теперь и для приема на обслуживание или обновления сведений, сообщает ВТБ. На данный момент опция уникальна для российского банковского рынка.

Теперь при обращении в банк представители крупного бизнеса заполняют электронную анкету в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания. Данные автоматически подгружаются из доверенных источников (ФНС, Росстат, СПАРК), а клиенту остаётся только актуализировать или добавить недостающую информацию, затем подписать и предоставить одностраничный документ в банк. Эти действия занимают несколько минут.

После заполнения анкеты в режиме онлайн формируется индивидуальный чек-лист для предоставления документов. При этом сведения проверяются на актуальность автоматически.

Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании
Бизнес

«Внедрив это решение, мы оптимизировали и упростили клиентский путь, при этом переведя взаимодействие в цифровое поле. Благодаря новой услуге крупные клиенты ВТБ сэкономят время на осуществлении рутинных операций, а банк сократит трудозатраты своих специалистов на обработку документов», — пояснил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Александр Боциев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Сбербанк прорвался сквозь санкции в App Store и опубликовал приложение для iPhone. Его разработчик покрыт тайной

Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками

В России появился новый отечественный бренд ноутбуков от совершенно неожиданного игрока

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще