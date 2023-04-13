DCAP/DAG «Спектр» от компании «СайберПик» стал единственным сертифицированным ФСТЭК решением данного класса

Компания «СайберПик», российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила об успешном прохождении сертификационных испытаний своего флагманского решения – системы класса DCAP/DAG «Спектр» на соответствие требованиям безопасности: документов Т ДОВ по 4 уровню доверия и технических условий. Испытания проводились в соответствии с Положением о системе сертификации средств защиты информации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г. №55.

Сертификат ФСТЭК позволяет использовать DCAP/DAG «Спектр» в:

в государственных информационных системах до первого класса защищенности;

информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности;

автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности;

на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

Данный уровень является наивысшим уровнем доверия, предъявляемым к СЗИ в организациях, не обрабатывающих государственную тайну. Работа по сертификации продукта проходила в плотном взаимодействии с испытательной лабораторией НТЦ «Фобос-НТ» и заняла 1,5 года.

«Для нас крайне важно быть не только технологическим лидером в данном классе решений, предоставляя рынку функциональные и производительные продукты, но и делать их безопасными, соответствуя необходимым требованиям. Именно поэтому мы ответственно подходим к процессу сертификации и выстраиваем процессы безопасной разработки в компании с учетом полной независимости от стороннего ПО. Сертифицировав свое решение во ФСТЭК по 4-му уровню доверия, мы получили подтверждение надежности и безопасности нашего продукта на государственном уровне, что дает возможность нашим заказчикам уверенно применять систему «Спектр» для защиты и управления доступом к хранилищам неструктурированных данных. «Спектр» стал первым и единственным российским решением класса DCAP/DAG, прошедшим сертификацию ФСТЭК», – отметил Сергей Добрушский, директор по развитию продуктов компании «СайберПик».