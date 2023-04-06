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Компания CHINT объявила о запуске локального бренда ENSMAS

CHINT – китайский производитель и мировой поставщик интеллектуальных решений в области производства и распределения электроэнергии. Компания реализует в России глобальную стратегию локализации и объявила о запуске локального бренда ENSMAS.

В рамках стратегии уже созданы совместные предприятия по производству оборудования CHINT в нескольких странах, в том числе, в Сингапуре, Турции, Египте, Бразилии, Камбодже.

Запуск локального бренда позволит CHINT обеспечить стабильное развитие и разработку новых решений для российского рынка с использованием всего потенциала глобальной компании.

На сегодняшний день бренд ENSMAS начинает свой путь в России с поставок систем промышленной автоматизации. В планах компании реализовать локальное производство оборудования: элегазовые моноблоки, сухие трансформаторы, специальное низковольтное предложение для морского сегмента, воздушные автоматические выключатели и оборудование промышленной автоматизации.

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