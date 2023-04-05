Эксперт компании РДТЕХ расскажет о новых технологиях и тенденциях в роботизации на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2023»

Robotic Process Automation (RPA) — это инновационный подход к автоматизации бизнес-процессов, который существенно упрощает и ускоряет работу компаний. Мария Сочельникова, руководитель направления RPA компании РДТЕХ, расскажет, как новые технологии и тенденции в RPA могут расширить возможности бизнеса и увеличить эффективность работы его сотрудников.

«RPA имеет потенциал для использования таких технологий, как анализ данных в реальном времени, автоматизация интерактивных процессов и многое другое, – отмечает эксперт. – С ростом и развитием технологий глубокого обучения и нейронных сетей появляются возможности для создания интеллектуальных ботов-ассистентов, которые могут общаться с людьми и выполнять более сложные задачи».

В своей презентации Мария приведет список задач, которые RPA решают уже сегодня, и какие изменения и улучшения могут претерпеть данные системы в ближайшем будущем.