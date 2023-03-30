Сформирован шорт-лист номинантов конкурса «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»
Выставка «Связь» является крупнейшей бизнес-площадкой для общения профессионалов, местом, где определяются тренды развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. В этом году в рамках выставки впервые состоится конкурс отраслевых проектов в области связи, который подведет итоги процесса перехода на российские технологии за последние два года и определит лучшие практики по импортозамещению. Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».
Заявки на конкурс принимались в течение нескольких месяцев. По итогам проверки полученных проектов сформирован шорт-лист участников конкурса. Проекты проверялись по нескольким параметрам – актуальность решения, наличие успешной практической реализации и допуск к распространению информации о проекте.
Больше всего заявок поступило в номинациях «Лучший проект в сфере госуправления», «Лучший проект в промышленности», «Лучший проект в сфере энергетики». Для единичных, но интересных проектов, прошедших проверку, было принято решение выделить отдельные номинации «Лучший проект в сфере транспорта» и «Лучший проект для силовых структур». В связи с ограничениями со стороны заказчиков часть проектов в этих номинациях были сняты с конкурса. Проекты, которые предлагают перспективные решения и готовы к внедрению, объединены в номинацию «Инновации».
1 апреля 2023 г. прием заявок будет окончательно закрыт.
6 апреля жюри рассмотрит предложенные проекты и выделит лучшие из них. Итоги конкурса будут объявлены 10 апреля 2023 г., накануне открытия выставки.
Победители конкурса выступят 11 и 12 апреля на форуме «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» в рамках деловой программы выставки «Связь-2023».
Регистрация на посещение форума https://связьконкурс.рф/
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «ИВКС» (IVA Technologies)
|Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России
|Россия
|ООО «Комрунет»
|Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы.
|Москва
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Замена импортных УПАТС Avaya на современное оборудование отечественного производства и создание системы фиксированной внутренней телефонной связи Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России)
|Москва
|ООО «НТЦ Галэкс»
|Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области
|Новосибирская область
|ООО «ЮгБизнес-Софт»
|Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности
|Ростовская область
|ООО «Авантелеком»
|Построение единой сети автоматизированных контакт-центров для администрации Республики Саха (Якутия) и соподчиненных ей структур на базе цифровой платформы управления коммуникациями «Авантелеком»
|Республика Саха (Якутия)
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Комрунет»
|Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой Медицинской Информационно-аналитической системы города Москвы.
|Москва
|ООО «ФЛАТ»
|Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса г.Москвы
|Москва
|ООО «ЮгБизнес-Софт»
|Проект по поставке, настройке и запуску системы Call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения компании по вакцинации населения от COVID-19, путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию.
|Ростовская область, г.Азов
|ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»
|Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного CALL-центра в системе здравоохранения.
|Республика Татарстан
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Комрунет»
|Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой Медицинской Информационно-аналитической системы города Москвы.
|Москва
|ООО «ФЛАТ»
|Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса г.Москвы
|Москва
|ООО «ЮгБизнес-Софт»
|Проект по поставке, настройке и запуску системы Call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения компании по вакцинации населения от COVID-19, путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию.
|Ростовская область, г.Азов
|ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ»
|Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного CALL-центра в системе здравоохранения.
|Республика Татарстан
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO)
|Модульный принцип построения комплексного UCC-решений
|Россия
|ООО «Мэтрикс вейв»
|Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне
|Россия
|ООО «ДАТАРК»
|Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK
|Россия
|ООО «Телепорт Русь»
|Построение пиринговой сеть на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребность в закупке новых серверов
|Россия
|ООО «Теллос технологии»
|Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 — Tellos
|Россия
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Модернизация узла связи НИИ и переход на отечественную IP АТС
|Москва
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Замена импортных АТС Siemens на российские IP УАТС
|Московская область
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»)
|Нижний Новгород
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Илимский ЛТУС»
|Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец»
|Санкт-Петербург
|ООО «Комрунет»
|Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя.
|Москва и МО
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ
|Нижний Новгород
|ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЙ»
|Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС»
|Кемеровская область
|ООО «ПиЭлСи Технолоджи»
|Серийный отечественный коммутатор для высоко автоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса
|Москва
|ООО «РТК»
|Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей, с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров, и автоматического оповещения)
|Челябинская область
|ООО «Аксус-Самара»
|Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж»
|г. Воронеж
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Комрунет»
|Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования.
|Россия
|ООО «Лаборатория Информационных Систем»
|Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов
|Нижний Новгород
|ООО «НПФ Мультиобработка»
|Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200.
|Свердловская область
|ООО «РТК»
|Модернизации телефонной связи АО «Горэлектросеть» базе комплекса оборудования различных российских производителей с сохранением всех функций связи в период реновации.
|Челябинская область
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи)
|Ленинградская область
|ООО САТЕЛ
|Построение телекоммуникационной инфраструктуры Россети Сибирь на платформе РТУ
|Красноярский край
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «Комьюнит Сервис»
|Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве.
|Россия
|Номинант
|Проект
|Регион
|ООО «ПРОТЕЙ-СТ»
|Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации
|Россия
Контакты организаторов
Куратор конкурса – «Агат-РТ»
Ирина Штефан
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