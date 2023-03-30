Сформирован шорт-лист номинантов конкурса «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций»

Выставка «Связь» является крупнейшей бизнес-площадкой для общения профессионалов, местом, где определяются тренды развития информационных технологий и телекоммуникаций в России. В этом году в рамках выставки впервые состоится конкурс отраслевых проектов в области связи, который подведет итоги процесса перехода на российские технологии за последние два года и определит лучшие практики по импортозамещению. Организатор конкурса – АО «ЭКСПОЦЕНТР», кураторы конкурса – производитель российских телекоммуникационных систем «Агат-РТ» и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования «Нетвелл».

Заявки на конкурс принимались в течение нескольких месяцев. По итогам проверки полученных проектов сформирован шорт-лист участников конкурса. Проекты проверялись по нескольким параметрам – актуальность решения, наличие успешной практической реализации и допуск к распространению информации о проекте.

Больше всего заявок поступило в номинациях «Лучший проект в сфере госуправления», «Лучший проект в промышленности», «Лучший проект в сфере энергетики». Для единичных, но интересных проектов, прошедших проверку, было принято решение выделить отдельные номинации «Лучший проект в сфере транспорта» и «Лучший проект для силовых структур». В связи с ограничениями со стороны заказчиков часть проектов в этих номинациях были сняты с конкурса. Проекты, которые предлагают перспективные решения и готовы к внедрению, объединены в номинацию «Инновации».

1 апреля 2023 г. прием заявок будет окончательно закрыт.

6 апреля жюри рассмотрит предложенные проекты и выделит лучшие из них. Итоги конкурса будут объявлены 10 апреля 2023 г., накануне открытия выставки.

Победители конкурса выступят 11 и 12 апреля на форуме «Лучшая практика по импортозамещению в сфере телекоммуникаций» в рамках деловой программы выставки «Связь-2023».

Регистрация на посещение форума https://связьконкурс.рф/

Номинация «Лучший проект в сфере госуправления» Номинант Проект Регион ООО «ИВКС» (IVA Technologies) Создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России Россия ООО «Комрунет» Обеспечение защищенных каналов связи для передачи информации о застрахованных лицах в рамках государственной информационной системы. Москва ООО «Комьюнит Сервис» Замена импортных УПАТС Avaya на современное оборудование отечественного производства и создание системы фиксированной внутренней телефонной связи Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) Москва ООО «НТЦ Галэкс» Подсистема видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области Новосибирская область ООО «ЮгБизнес-Софт» Бесшовное обновление системы оповещения для аппарата управления региона с учетом современных требований по безопасности Ростовская область ООО «Авантелеком» Построение единой сети автоматизированных контакт-центров для администрации Республики Саха (Якутия) и соподчиненных ей структур на базе цифровой платформы управления коммуникациями «Авантелеком» Республика Саха (Якутия)

Номинация «Лучший проект в сфере здравоохранения» Номинант Проект Регион ООО «Комрунет» Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой Медицинской Информационно-аналитической системы города Москвы. Москва ООО «ФЛАТ» Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса г.Москвы Москва ООО «ЮгБизнес-Софт» Проект по поставке, настройке и запуску системы Call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения компании по вакцинации населения от COVID-19, путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию. Ростовская область, г.Азов ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ» Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного CALL-центра в системе здравоохранения. Республика Татарстан

Номинация «Лучший проект в сфере здравоохранения» Номинант Проект Регион ООО «Комрунет» Организация защиты информации при взаимодействии между стационарами и Единой Медицинской Информационно-аналитической системы города Москвы. Москва ООО «ФЛАТ» Модернизация системы телефонной связи и смежных систем для крупного больничного комплекса г.Москвы Москва ООО «ЮгБизнес-Софт» Проект по поставке, настройке и запуску системы Call-центра (включая АТС и рабочие места операторов) для организации единого центра принятия вызовов и проведения компании по вакцинации населения от COVID-19, путем автооповещения и записи пациентов на вакцинацию. Ростовская область, г.Азов ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ» Внедрение российского ПО LLACOT для построения распределенного высоконагруженного CALL-центра в системе здравоохранения. Республика Татарстан

Номинация «Инновации» Номинант Проект Регион ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» (AUXO) Модульный принцип построения комплексного UCC-решений Россия ООО «Мэтрикс вейв» Ретранслятор R1 (репитер) для сетей 5G миллиметрового диапазона для решения проблемы слабого распространения и проникновения сигналов в миллиметровом диапазоне Россия ООО «ДАТАРК» Автоматизированная система мониторинга и управления ЦОД DATCHECK Россия ООО «Телепорт Русь» Построение пиринговой сеть на основе российского софтверного решения Teleport Media для доставки видеоконтента, что позволило снизить затраты на традиционные CDN и потребность в закупке новых серверов Россия ООО «Теллос технологии» Раздельная речевая аналитика сотрудника и клиента с использованием комплексного решения Stelberry MX-1081 — Tellos Россия

Номинация «Лучший проект в сфере науки и образования» Номинант Проект Регион ООО «Комьюнит Сервис» Модернизация узла связи НИИ и переход на отечественную IP АТС Москва ООО «Комьюнит Сервис» Замена импортных АТС Siemens на российские IP УАТС Московская область ООО «Лаборатория Информационных Систем» Модернизация системы связи ИПФ РАН (ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК») Нижний Новгород

Номинация «Лучший проект в промышленности» Номинант Проект Регион ООО «Илимский ЛТУС» Обеспечение передачи данных телеметрии в районах без наземной связи, решение M2M на базе российского ПО и отечественной системы спутниковой связи «Гонец» Санкт-Петербург ООО «Комрунет» Организация оперативного подключения удаленных пользователей к инфраструктуре заказчика с использованием сетей общего доступа и организацией шифрованного канала на мобильном оборудовании пользователя. Москва и МО ООО «Лаборатория Информационных Систем» Модернизация системы связи крупного промышленного предприятия, участвующего в выполнении ГОЗ Нижний Новгород ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЙ» Внедрение отечественного пакетного ядра Evolved Packet Core для выделенной технологической сети LTE на угольном разрезе АО «Междуречье» с целью реализации программы импортозамещения и цифровой трансформации горнодобывающего кластера в рамках комплексного проекта ПАО «МТС» Кемеровская область ООО «ПиЭлСи Технолоджи» Серийный отечественный коммутатор для высоко автоматизированной подстанции с поддержкой шины станции и шины процесса Москва ООО «РТК» Полная замена устаревшей 11-летней системы связи на решения российских производителей, с подключением современных линий связи и дополнительным функционалом (настройкой конференц-сервера, записи переговоров, и автоматического оповещения) Челябинская область ООО «Аксус-Самара» Модернизация телефонной сети ООО «РВК-Воронеж» г. Воронеж

Номинация «Лучший проект в сфере энергетики» Номинант Проект Регион ООО «Комрунет» Организация защищенного доступа иностранных контрагентов к информационным ресурсам компании в безопасном режиме на базе протокола TLS с использованием отечественного оборудования. Россия ООО «Лаборатория Информационных Систем» Модернизация сети связи энергетической компании с интеграцией диспетчерской и центра обработки вызовов Нижний Новгород ООО «НПФ Мультиобработка» Построение системы оперативно-технологической диспетчерской связи по IP протоколам на базе программного диспетчерского пульта DC200. Свердловская область ООО «РТК» Модернизации телефонной связи АО «Горэлектросеть» базе комплекса оборудования различных российских производителей с сохранением всех функций связи в период реновации. Челябинская область ООО «Комьюнит Сервис» Полная модернизация распределенной сети предприятия в рамках области (38 узлов связи) Ленинградская область ООО САТЕЛ Построение телекоммуникационной инфраструктуры Россети Сибирь на платформе РТУ Красноярский край

Номинация «Лучший проект в сфере транспорта» Номинант Проект Регион ООО «Комьюнит Сервис» Комплексный проект по внедрению систем аудиофиксации на открытом пространстве. Россия

Номинация «Лучший проект для силовых структур» Номинант Проект Регион ООО «ПРОТЕЙ-СТ» Организация защищенной резервируемой видеоконференцсвязи для федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему учреждений на территории всей Российской Федерации Россия

Контакты организаторов

Куратор конкурса – «Агат-РТ»

Ирина Штефан

+7 (926) 933-17-03

shtefan@agatrt.ru