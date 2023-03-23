За год в российском ИТ стало на пятую часть меньше вакансий, а количество резюме выросло более чем на треть

По данным Исследовательского центра SuperJob (Россия, все округа, 20 марта 2023 г.), годовой темп прироста средних зарплатных предложений работодателей в сфере информационных технологий в Москве (февраль 2023 — февраль 2022 гг.) составил 11,8%. Для сравнения, в феврале 2022 г. этот показатель составлял 21,1% (этот год оказался рекордным для ИТ по темпу прироста средних зарплатных предложений). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

При этом снизились зарплатные предложения для junior-специалистов. ИТ-сфера сегодня имеет высокий порог вхождения, в приоритете — практический опыт. Зарплаты middle- и senior-разработчиков продолжают расти.

Максимальные зарплаты (рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета дополнительных бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц) в Москве в 2023 г. фиксируется у программистов PHP, Python и C++ − 500 тыс. руб. (как и в 2022 г.). Чуть меньше зарплатные максимумы у программистов JavaScript – 430 тыс. руб. (равнозначно показателю 2022 г.). Меньше всего максимальные зарплаты у тестировщиков (специалистов по тестированию/QA) – 300 тыс. руб. (как и в 2022 г.).

В отличие от максимальных зарплат, медианные за год выросли. Например, сейчас у программистов PHP средняя зарплата составляет 265 тыс. руб. (+15 тыс. руб. за год), у программистов Python – 260 тыс. руб. (+10 тыс. руб.). Программист C++ сейчас в среднем получает также 260 тыс. руб. (+20 тыс. руб.), а тестировщики − 160 тыс. руб. (+10 тыс. руб.).

Если говорить о динамике спроса и предложения, то в сферах ИТ, интернета, связи и телекоммуникаций в России за год вакансий стало меньше на 19%, а количество резюме, наоборот, увеличилось на 38%. За месяц (март к февралю) вакансий в стране стало больше на 13%, и количество резюме увеличилось на 4%.

В Москве за год вакансий стало меньше на четверть (-25%), а количество резюме увеличилось почти вдвое (+47%). За месяц же эти показатели в столице составляют +15% и +4% соответственно.