Selectel оценил готовность российского малого и среднего бизнеса к расширению ИТ-инфраструктуры

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, провел опрос профильных специалистов и выделил ключевые цели, требования и проблемы, с которыми столкнулись компании при построении инфраструктуры в 2022-2023 гг. Несмотря на объективные сложности – нехватку аппаратного обеспечения и ПО, проблемы с безопасностью и наймом специалистов – две трети респондентов собираются расширить ИТ-инфраструктуру и задействовать новые решения. Большую часть (90%) участников опроса составили представители малого и среднего бизнеса.

Основной трудностью, с которой столкнулись ИТ-специалисты в 2022 г., стал дефицит ПО и оборудования – так, более половины (54,1%) опрошенных выделили недостаток аппаратного обеспечения, а более трети (36,9%) – сложности с доступом к ПО в качестве ключевой проблемы. Еще одним вызовом стала ситуация на рынке кадров – более трети (36,9%) респондентов рассказали о нехватке квалифицированных специалистов.

Тем не менее представители российских компаний уже строят планы на будущее – 37,6% опрошенных специалистов заявили о желании расширить ИТ-инфраструктуру, а 33,5% – воспользоваться новыми продуктами для оптимизации работы или увеличения собственных мощностей. При этом, согласно опросу, снижение потребления услуг и решений произошло у менее чем 10% (9,9%) компаний.

60% респондентов рассказали о росте потребностей в различных инфраструктурных сервисах. При этом 30% специалистов заявили, что их компании нарастили потребление тех услуг, которыми пользовались ранее, а 29,8% сообщили, что внедрили новые продукты и решения.

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Основными причинами изменений стали потребность в оптимизации ресурсов (35,5% опрошенных) и необходимость расширения инфраструктуры в связи с ростом бизнеса компании (34,4%). Помимо этого, 20,3% респондентов выделили в качестве основного драйвера изменений вынужденную миграцию от зарубежных провайдеров.

Более двух третей участников опроса задействуют облачную инфраструктуру для размещения собственных веб-сайтов или приложений. Так, 66% используют для этих целей выделенные, а 72% – облачные серверы. Кроме того, значительная часть компаний размещают на мощностях провайдеров базы данных – 49,7% используют для этого выделенные, а 31,5% облачные серверы.