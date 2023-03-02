Искусственный интеллект «Вконтакте» создаст персональные обложки для пользователей

«Вконтакте» представила сервис, который даст аудитории больше возможностей для самовыражения и позволит подчеркнуть индивидуальность с помощью обложек. Нейросеть мгновенно генерирует изображения на основе интересов пользователей: их реакций, подписок на сообщества и в целом поведения на площадке. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте»

Для создания изображений достаточно зайти в сервис «Обложка от Вконтакте» и нажать кнопку «Начать». Искусственный интеллект сразу же сгенерирует шесть обложек в разных стилях с учетом интересов пользователя. Останется только выбрать один из вариантов и нажать «Установить обложку». После этого изображение автоматически появится в профиле — результатом можно поделиться через публикации или истории.

В сервисе есть много новых стилей, в которых пользователи могут получить обложки: «Супрематизм»,«Футуризм», «Пуантилизм», «Мозаика», «Киберпанк» и др. Если нейросети будет недостаточно информации о человеке, она попросит добавить данные или подписаться на сообщества, которые отражают его интересы.

Александр Тоболь, CTO «Вконтакте», вице-президент по технологиям и разработке VK:

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«Обложки в профилях помогают подчеркнуть индивидуальность, выделиться и привлечь внимание аудитории к своим увлечениям. Нашим пользователям понравился такой способ самовыражения, они активно добавляют обложки в свои профили. Новая фича дополнительно расширяет возможности творчески оформить виртуальное пространство: сервис предлагает персонализированные иллюстрации для каждого человека. Нейросети «Вконтакте» позволяют визуально продемонстрировать интересы пользователя, причем делают это стильно, оригинально и точно. На генеративной обложке может быть показано, каким спортом увлекается владелец профиля, его музыкальные предпочтения или в каких играх он залипает. Мы инвестируем в скоростные технологии, которые позволяют воспользоваться новыми продвинутыми возможностями как можно большей аудитории и при этом требуют минимальное количество ресурсов и времени, быстро решая необходимые задачи».

Обложки — часть масштабного обновления профиля «Вконтакте», который позволяет оформить полноценную цифровую визитку и помогает развивать персональный бренд. На первый план в профиле выходит основная информация о пользователе, при этом можно перейти к контактам и подробному описанию интересов.