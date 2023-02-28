«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис мониторинга средних ставок на грузоперевозки

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Средние ставки», предназначенный для отслеживания цен на перевозку грузов и оценки количества предложений. В инструмент добавлены новые функции, упрощающие пользователям мониторинг ставок.

Грузовладельцам и экспедиторским компаниям сервис «Средние ставки» позволяет анализировать рынок грузоперевозок по тысячам направлений, выставлять оптимальные цены, регулировать затраты на логистику.

Перевозчикам анализ средних ставок помогает выбирать выгодные для работы направления и аргументированно выставлять цены на доставку грузов.

Информация актуальна только для фур грузоподъемностью 20 тонн и объемом 82 м3.

В сервис добавлены новые функции, которые позволяют всесторонне анализировать рынок. Так, для пользователей, работающих по направлениям, отсутствующим в сервисе «Средние ставки», в обновленной версии появилась возможность изучать ставки в разрезе регионов в формате «город-регион», «регион-регион» и «регион-город».

Также участникам рынка доступен анализ ставок для типов кузова: «закрытый», «открытый», «тент» и «рефрижератор». Это позволяет ориентироваться по ценам на конкретный тип транспортного средства, а не в целом по всем.

Перевозчикам больше не нужно высчитывать стоимость отправления машины туда и обратно. Новая функция – просмотр ставок на «кругорейс» – помогает сразу определить среднюю цену рейса.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Помимо этого, в сервисе появилась возможность посмотреть количество всех грузов, которое было размещено на сайте ATI.SU по выбранному направлению в выбранный день. Это позволит пользователям оценивать предложения грузов на разных направлениях и быстро реагировать на изменения рынка. К примеру, анализировать, как падение количества заявок на перевозки отразится на их стоимости.

Теперь пользователи могут получать и обрабатывать информацию, не имея в штате программиста. В сервисе появилась возможность выгружать ставки по направлениям в файлы CSV и Excel с разной агрегацией: по месяцам, неделям и дням.

Тем, кому важна интеграция ставок в пользовательское ПО, будет полезна функция их выгрузки через API. Получить данные можно с разной дискретностью: помесячно, понедельно и за день. Такой механизм позволяет работать с данными так, как удобно пользователю. API позволяет также выгружать разброс ставок и количество уникальных грузов по выбранным направлениям и периоду.

«Новые инструменты для анализа средних цен на грузоперевозки предоставляют удобные возможности по исследованию рынка. Используя «Средние ставки», грузовладельцы смогут планировать работу и бюджеты с учетом рыночных изменений, а перевозчики – выбирать наиболее интересные направления и брать заказы по актуальным ставкам. Надеемся, что обновленный сервис будет максимально отвечать задачам пользователей и поможет им оперативно корректировать бизнес-процессы», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».