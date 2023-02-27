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Аудитория RuStore достигла 10 млн пользователей в месяц

По данным Mediascope в январе 2023 г. аудитория официального российского магазина приложений RuStore составила 10 млн человек по всей России старше 12 лет. Данные приведены на основании исследования Cross Web реализуемого на Android only-подходе. Об этом CNews сообщили представители VK.

В RuStore размещено 5000 приложений от 3600 разработчиков. Лидеры по скачиваниям: финансовые приложения – 38% всех загрузок, сервисы для жизни и работы – 12%, «Развлечения» – 9%, «Покупки» – 8%.

С момента запуска в мае 2022 г. российский магазин приложений RuStore развивает функциональность платформы — пользователи могут устанавливать и обновлять свои приложения, оставлять отзывы и оценки, свои приложения могут загружать юридические и физические лица. Разработчикам доступна монетизация и инструменты продвижения внутри стора, пользователи могут оплатить покупки в приложениях всеми популярными способами. В феврале 2023 г. RuStore вышел из режима бета-тестирования, а также открыл доступ к консоли для иностранных разработчиков.

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Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта
ПО

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore предоставляет возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

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