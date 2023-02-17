«Почта России» стала логистическим партнером Ozon

«Почта России» стала логистическим партнером Ozon. Продавцам, которые самостоятельно доставляют заказы покупателям, больше не нужно заключать отдельный договор с «Почтой России». Подключить услуги компании теперь можно по оферте платформы, а вся информация о перемещении посылок будет автоматически появляться в личном кабинете маркетплейса.

Условия почтовых тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для продавцов Ozon будут выгоднее, чем при индивидуальном подключении. Дополнительно они могут воспользоваться сервисом «Лёгкий возврат», чтобы забирать все невыкупленные товары в ближайшем отделении. Передать посылки в доставку можно в почтовых отделениях, в 25 тыс. из которых работают ускоренные пункты приема.

Корпоративным клиентам «Почты России» доступно множество дополнительных опций, таких как курьерский сбор, наложенный платеж или хранение и обработка заказов на собственных фулфилмент-центрах компании. Также «Почта» доставляет товары продавцов до складов всех популярных маркетплейсов в 75 городах России и может стать «единым окном» для тех, кто одновременно работает на разных площадках.