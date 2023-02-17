Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Логистика
|

«Почта России» стала логистическим партнером Ozon

«Почта России» стала логистическим партнером Ozon. Продавцам, которые самостоятельно доставляют заказы покупателям, больше не нужно заключать отдельный договор с «Почтой России». Подключить услуги компании теперь можно по оферте платформы, а вся информация о перемещении посылок будет автоматически появляться в личном кабинете маркетплейса.

Условия почтовых тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для продавцов Ozon будут выгоднее, чем при индивидуальном подключении. Дополнительно они могут воспользоваться сервисом «Лёгкий возврат», чтобы забирать все невыкупленные товары в ближайшем отделении. Передать посылки в доставку можно в почтовых отделениях, в 25 тыс. из которых работают ускоренные пункты приема.

Корпоративным клиентам «Почты России» доступно множество дополнительных опций, таких как курьерский сбор, наложенный платеж или хранение и обработка заказов на собственных фулфилмент-центрах компании. Также «Почта» доставляет товары продавцов до складов всех популярных маркетплейсов в 75 городах России и может стать «единым окном» для тех, кто одновременно работает на разных площадках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Биткоин начал стремительно дорожать, а вместе с ним и другие криптовалюты

Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме

Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима»

Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще