«VK реклама» запускает новые инструменты для продвижения сообществ и роста продаж в соцсетях

«VK реклама» выходит из периода бета-тестирования и открывает доступ к новым рекламным инструментам для бизнеса и авторов. С их помощью любое сообщество «Вконтакте» может увеличить число подписчиков, лайков и комментариев к постам, а также получить больше продаж. Новые инструменты уже протестировали более 6000 бизнесов и авторов. Подписки, сообщения от пользователей, покупки и реакции на посты в среднем обошлись им на 70% дешевле. Об этом CNews сообщили представители VK.

«У продвижения в соцсетях есть особенность. Каждый вложенный рубль возвращается не только в виде новых пользователей и клиентов, но и работает на долгосрочный результат. Пользователь, который пришел в сообщество с рекламы и подписался на него, покупает товары или услуги повторно, реагирует на посты и делиться ими с друзьями, — сказал Станислав Бонбин, директор по продукту, рекламные технологии VK. — В “VK рекламе” работают качественно новые технологии. Их задача — принести авторам и бизнесу как можно больше целевых действий от пользователей при меньших затратах. Постепенно мы объединяем все ключевые рекламные инструменты на новой платформе и перестаем поддерживать неактуальные. “VK реклама” становится главным центром для продвижения любого бизнеса и контента на проектах VK и в рекламной сети».

При продвижении сообщества можно выбрать одну из четырех целей, которую необходимо достичь: привлечь новых подписчиков; получить сообщения от пользователей соцсети; увеличить количество лайков и комментариев к постам; продать больше товаров и услуг.

Инструменты «VK рекламы» учитывают уникальные для каждой цели параметры и показывают объявления так, чтобы принести сообществу максимальное количество выбранных действий.

Пользователю рекламного кабинета не нужно разбираться в сложных настройках, следить за результатами и вносить изменения. Для запуска рекламы нужно в три раза меньше действий, и все инструменты работают автоматически. «VK реклама» сама анализирует, как работает продвижение и управляет расходом бюджета. При этом рекламодатель может выбрать максимальную сумму, которую он готов потратить за определенный период показа рекламы или за достижение указанной в настройках цели.

На рекламной платформе нет десятков разных форматов, вместо них работают универсальные объявления. Достаточно загрузить изображения и текст — система автоматически создаст варианты объявлений или сделает из них рекламные ролики. Дополнительно можно добавить готовые видео, чтобы показать их еще большему числу пользователей. «VK реклама» сама адаптирует все материалы под форматы на проектах VK и в рекламной сети, чтобы охватить максимальное количество целевых для сообщества пользователей.

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В настоящий момент в «VK рекламt» можно продвигать сообщества «Вконтакте», в будущем инструменты станут доступны для развития бизнеса и контента в «Одноклассниках».

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VK запустила бета-версию «VK рекламы» — единой платформы для рекламодателей — в апреле 2022 г. На этапе запуска в кабинете можно было продвигать только мобильные приложения. В течение нескольких месяцев на платформе появились инструменты для рекламы сайтов, интернет-магазинов и лид-форм. Принять участие в закрытых тестах новых инструментов пользователи могут в Центре бета-тестирования на сайте платформы. В будущем «VK реклама» объединит все рекламные технологии VK для бизнеса любого масштаба.