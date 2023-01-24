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В Подмосковье оцифровали услугу для собственников гидротехники

В Московской области согласовать размер вероятного вреда в случае аварии на гидротехническом сооружении теперь можно онлайн. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы застраховать гидротехническое сооружение, его собственник должен согласовать размер вероятного вреда в случае аварии на нём. Теперь оформить согласование можно в два раза быстрее на региональном портале. Онлайн-услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Гидротехнические сооружения (ГТС) – это плотины, туннели, каналы, насосные станции, водосбросные и другие сооружения для использования водных ресурсов, а также для борьбы с разрушительным действием воды.

Услуга «Согласование размеров вероятного вреда собственникам ГТС» доступна на региональном портале в разделе «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить расчет размеров вероятного вреда.

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При заполнении электронного заявления необходимо выбрать МФЦ, в который будет удобно предоставить оригиналы документов и забрать результат.

Услуга предоставляется бесплатно. Воспользоваться ей могут владельцы ГТС – индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

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