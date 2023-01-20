Товары магазинов-партнёров «Яндекс маркета» теперь отображаются в «Картах»

«Яндекс» сообщил, что товары из ассортимента «Яндекс маркета» теперь можно посмотреть в «Картах». Для этого достаточно зайти в «Карты», выбрать на них магазин, открыть в его карточке раздел «Товары и услуги» — и сервис покажет самые популярные на «Маркете» товары этого продавца, если он работает с маркетплейсом. Так покупатель сможет сразу оценить ассортимент магазина, доступный и на его витринах, и на маркетплейсе. А для продавцов это новый способ привлечь клиентов и увеличить продажи как в онлайне, так и в офлайне.

Чтобы найти магазин на «Картах», достаточно ввести в поиске сервиса простой запрос — например, «магазин цветов», и выбрать фильтр «Доставка Маркета». Дальше можно выбрать из выдачи ближайшую торговую точку и посмотреть её товары, которые доступны и на «Маркете». А если идти в магазин не хочется — например, из-за непогоды — можно заказать товары у этого продавца на маркетплейсе. Новая возможность особенно пригодится тем, кто ищет товары, которые важно осмотреть перед покупкой, — к примеру, одежду, обувь, аксессуары, косметику. На «Картах» можно быстро оценить ассортимент ближайших магазинов, выбрать подходящий и зайти в него, чтобы посмотреть товары на месте.

Витрина с товарами из ассортимента «Маркета» на «Картах» поможет привлечь покупателей любому продавцу, но особенно актуально это для магазинов, торгующих товарами локальных брендов. Такие продавцы смогут познакомить со своим ассортиментом больше жителей города.

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Добавить товары на «Карты» могут продавцы, у которых есть офлайн-магазины и которые работают с «Маркетом» по модели FBS (хранение, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета»), DBS (товары хранит и упаковывает магазин, а доставляет маркетплейс) или «Экспресс» (магазин тоже сам хранит товары и собирает заказы, а сервис быстро развозит их покупателям в радиусе до двух часов езды от склада продавца). Магазин может выбрать, какие товары показывать пользователям на «Картах» — доступные для заказа на «Маркете» или на других сайтах. Отключить этот показ можно в любое время.