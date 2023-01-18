Клиенты «МТС банка» помогли сократить потребление пластика на 8,8 тонн в 2022 году

ПАО «МТС банк» фиксирует сокращение потребления пластика на 8,8 тонн по итогам 2022 года за счет интенсивной выдачи виртуальных банковских карт. Клиенты банка оформили почти 1,8 млн виртуальных карт за прошлый год, эмиссия выросла практически на 20% по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС банка».

Такой рост вызван развитием цифровых сервисов банка, запуском виртуальной карты «Мир Cashback Lite с большим набором программ лояльности от платежной системы «Мир» и высоким кешбэком от «МТС банка», которую можно оформить в банковском приложении за несколько секунд. Удобство виртуальных карт в повседневном использовании, безопасность транзакций благодаря встроенной технологии антифрод-токенизации, постоянное наличие в мобильном телефоне и приложении также обуславливает их востребованность.

В «МТС банке» ожидают стабильное увеличение спроса на виртуальные карты в 2023 г. Этому будут способствовать простота их токенизации, расширение возможностей по приему виртуальных карт для оплаты, вывод на рынок новых Pay-сервисов.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе уменьшение углеродного следа, является важной частью корпоративной социальной ответственности «МТС банка» и политики по устойчивому развитию. Сокращение использования пластика в продуктах банка за счет их цифровизации является важным шагом на пути к этой цели.

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Публичное акционерное общество «МТС банк» – коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл телесистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные телесистемы».