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VK увеличит доход партнеров от показа рекламы на сайтах

VK объявила о запуске программы поддержки издателей. Новые сайты, которые присоединятся к ней в декабре 2022 г., смогут дополнительно получить до 20% больше выручки от рекламной монетизации. Также участникам партнерской сети стал доступен новый адаптивный блок для трансляции рекламы на сайтах. В среднем он увеличивает выручку от показов объявлений до 50%.

«Наша партнерская программа объединяет более 23 тыс. сайтов и приложений. На площадках медиа и ресурсов, посвященных технологиям, науке и образованию, искусству, спорту и другим тематикам, каждый день показываются десятки миллионов объявлений бизнеса из рекламных платформ VK. Мы стремимся развивать технологии так, чтобы они приносили максимально высокий результат для рекламодателей и помогали больше зарабатывать от монетизации своих ресурсов партнерам», — сказал Камиль Насруллаев, директор рекламной сети VK.

С помощью адаптивного блока владельцы сайтов могут более эффективно использовать на странице место, которое они готовы выделять для размещения рекламы. Система адаптирует элементы так, чтобы нативно показывать в нем одно или сразу несколько объявлений из платформ «VK реклама» и myTarget.

Внешний вид объявлений формируется автоматически на базе готовых шаблонов. При этом издатели могут при необходимости управлять настройками рекламного блока. Первые тесты показали, что новый формат повышает выручку в среднем в полтора раза по сравнению со стандартным баннером.

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В декабре VK поддержит издателей и поможет увеличить их доход. Новые сайты в партнерской сети смогут получить дополнительную выручку от монетизации. Программа продлится до 31 декабря 2022 г.

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