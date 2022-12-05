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Softline и «Мигратех» объявили о партнерстве

ГК Softline заключила партнерское соглашение с разработчиком программного обеспечения ООО «Мигратех». Это позволит клиентам поставщика ИТ-решений и сервисов приобретать ПО для автоматизации миграции на отечественные операционные системы, а компании «Мигратех» – увеличить охват заказчиков за счет широкого географического присутствия ГК Softline.

Решения «Мигратех» помогут компаниям упростить миграцию рабочих мест на отечественную операционную систему. Программный комплекс разработки «Мигратех» позволяет решить базовые задачи при переводе рабочих станций на отечественную операционную систему и состоит из двух программных решений – «МТ.аудит», предназначенного для проведения клиентом самостоятельного аудита ИТ-инфраструктуры, и «МТ.старт», обеспечивающего подготовку уникальной сборки отечественной ОС, адаптированной под заказчика.

«Наше клиент-серверное приложение «МТ.аудит» позволяет в автоматическом режиме провести процедуру аудита и определить этапы миграции. С его помощью проводится инвентаризация используемого прикладного ПО и периферии в разрезе каждого конкретного автоматизированного рабочего места (АРМ). Используя это приложение, можно проанализировать совместимость компонентов АРМ с отечественной ОС и определить, какие конкретно АРМ могут быть безболезненно переведены на отечественную ОС, какие требуют дальнейшего исследования, а какие попадают в контур исключения. Важно отметить, что все работы по аудиту специалисты организации выполняют самостоятельно, тем самым делая первые шаги по самоадаптации к использованию отечественной ОС. На втором этапе, уже с помощью приложения «МТ.старт», готовится уникальная сборка отечественной ОС для ее автоматической установки на рабочее место, а также установки прикладного ПО с необходимыми системными настройками», – отметил Михаил Дубов, директор компании «Мигратех».

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Поддержка ИТ-отрасли

«Данный программный комплекс является уникальным решением на российском ИТ-рынке. С его помощью наши клиенты смогут существенно экономить время и средства при переводе ИТ-инфраструктуры на российское системное и прикладное ПО, что особенно чувствительно в случае большого количества рабочих мест, и мы уверены, что он будет востребован у многих наших заказчиков», – сказал Денис Корсаков, руководитель направления отечественного системного ПО в ГК Softline.

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