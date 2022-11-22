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«Лента» запустила сайт для онлайн-покупок

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, запустила сайт для пользователей сервиса собственной доставки «Лента онлайн», на котором можно оформить доставку товаров. После авторизации клиенту предоставляется доступ к широкому ассортименту товаров. Кроме того, заказать доставку можно в мобильном приложении «Лента онлайн». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Сайт «Ленты онлайн» работает на том же сервере, что и мобильное приложение, это позволяет делать доработки одновременно на двух витринах. По результатам тестового запуска сайта конверсия сервиса доставки увеличилась на 42%, а среднее время оформления заказа сократилось на 53% для новых покупателей и на 8% – для постоянных.

Директор по онлайн-сервисам «Ленты» Дмитрий Иванов: «По результатам тестового запуска средний чек вырос на 11%, а конверсия в покупку – в полтора раза. Запуск нового сайта позволит нам усовершенствовать клиентский путь и повысить операционную эффективность».

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Импортозамещение

«Лента» – российский многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью более 1,78 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России.

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