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Softline и Adem заключили партнерское соглашение

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и «Адем-инжиниринг», разработчик систем автоматизации проектной конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными данными, объявили о партнерстве. Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество и совместное продвижение продуктов Adem на рынок машиностроения, а также проведение партнерских мероприятий, вебинаров и обучений для клиентов.

Благодаря сотрудничеству портфель группы компаний Softline пополнится решением Adem – интегрированной CAD/CAM/CAPP/PDM-системой для автоматизации проектных, конструкторских и технологических задач в области машиностроения. Данное решение уже используется в авиационной, атомной, аэрокосмической, машиностроительной, приборостроительной, и других отраслях. Система Adem поможет заказчикам решать задачи в области проектирования изделий, объемного и плоского моделирования, оформления чертежей и прочей конструкторской документации, проектирования технологических процессов изготовления изделий в том числе и на оборудовании с ЧПУ, оформления технологической и сопроводительной документации, управления архивами, заданиями и проектами.

«Группа компаний Softline принимает активное участие в развитии российских решений и рада пополнить свой портфель продуктами компании Adem, входящими в реестр отечественного ПО. Мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество позволит нам предлагать заказчикам более широкий спектр решений для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства», – сказал Александр Шатов, ведущий менеджер по продуктам САПР, ГК Softline.

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Импортозамещение

«Мы рады началу сотрудничества с компанией Softline, которая обладает большим опытом и широкой экспертизой в продвижении и внедрении ПО на российском рынке. Уверены, что наш продукт станет актуальным и востребованным решением для заказчиков Softline и положит начало долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Виктор Силин, генеральный директор компании «Адем-инжиниринг».

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