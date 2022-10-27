«Почта России» запустила сервис по работе с адресными данными

«Почта России» запустила сервис, который предиктивно подставляет и стандартизирует адресные данные. Он исправляет ошибки в адресах и приводит их к единому формату для дальнейшего использования при доставках заказов или рассылок. Согласно тестам, точность составляет 99%. Также в сервисе доступен предиктивный ввод адресов. Это упрощает конечным клиентам заполнение форм, например, в интернет-магазинах, а также снижает количество ошибок при вводе адресов. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Клиентами сервиса могут стать интернет-магазины, маркетплейсы, банки, производители и дистрибьюторы.

В сервисе «Почта России» использует решение собственной разработки – геоинформационную систему «Почтовый адрес» (ГИС ПА). Основа данных ГИС ПА – это адресные данные государственного адресного реестра (ГАР), а также адреса, добавленные и проверенные сотрудниками «Почты». ГИС ПА еженедельно обновляет справочник по данным ГАР и имеет легитимный и самый актуальный источник данных по почтовым индексам.

Сервис интегрируется в системы клиентов через API, что позволяет использовать их в режиме реального времени. В результате проверки адрес возвращается с корректным написанием, структурой и правильным индексом, а также сведениями о его полноте и достоверности.

«Мы создали удобный сервис для рынка, который позволит бизнесу выстроить эффективную работу с адресными данными. Он поможет минимизировать доставки и рассылки по ложным адресам и, как следствие, оптимизирует расходы на логистику. Со временем мы расширим функциональность, добавим новые возможности работы с адресными данными и предоставим клиентам доступ к сервисам через личный кабинет», – отметил руководитель департамента по запуску новых направлений бизнеса «Гибридная почта и ЭДО» Сергей Коникевич.

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Для всех новых клиентов доступен бесплатный тестовый доступ в течение одного месяца, за который они смогут оценить работу сервиса и принять решение, использовать ли его в будущем.

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АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. работающих отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3 млрд почтовых отправлений.