В России создана технология цифрового учета леса с помощью дронов

Группа компаний «Илим», владеющая крупнейшими в России целлюлозно-бумажными комбинатами, разработала продукт для цифровой таксации леса. Данный продукт позволит повысить точность знаний о лесосеках, перейти на сплошной пересчет деревьев и снизить трудоемкость процесса таксации.

Как сообщили Cnews в группе «Илим», продукт сформирован в виде программно-аппаратного комплекса. По результатам опытной эксплуатации могут быть выявлены дополнительные бизнес-требования, необходимость удовлетворения которых будет оценена отдельно.

Технология таксации выглядит так: дрон поднимается на высоту 100 метров и порядка получаса облетает заданный участок лесосеки. За это время он делает 300 фотоснимков нескольких гектаров леса. Затем фотографии загружают в компьютер, где алгоритм «склеивает» их в ортофотоплан, исключая бракованные фотографии.

Программа автоматически анализирует его, выделяя отдельные кроны деревьев, и выдает оператору их общее количество, заодно определяя породный состав и объем древостоя по каждой породе. Кроме того, отмечаются координаты каждого дерева с точностью два-три сантиметра.

Таксация лесосек нужна как для выполнения государственных требований, так и для оптимизации производственного процесса, пояснили CNews в «Илим». По закону требуется подача декларации перед вырубкой, в ней должны быть указаны породно-объемные характеристики вырубаемой лесосеки. Кроме того, производственный процесс зависит от породного состава, а точное знание реального «содержания» леса позволяет точнее планировать производственный процесс и снижать затраты.

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В «Илим» полагают, что переход на цифровые технологии учета леса с использованием технологий ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) неизбежен, так как, будучи применен в рамках всей отрасли, позволит повысить прозрачность и предсказуемость отношений между государством и арендаторами леса.

При этом западные технологии не подходят для российского лесного фонда – есть различия по породному составу, рельефу, методам рубки и методам лесовосстановления. Кроме того, в 2022 г. в компании перешли на технологию, которая не зависит от не поставляемых в Россию чипов Nvidia. Таким образом, ПО от «Илим» будет работать на разрабатываемых в России процессорах.