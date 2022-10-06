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В Москве появилась первая станция зарядки электрокаров от Edison Technologies

В Москве появилась первая станция зарядки электрокаров от российского разработчика Edison Technologies, сообщили CNews представители компании. Станция позволит жителям столицы быстро и оперативно заряжать свои автомобили. Устройство рассчитано на одновременное обслуживание двух электромашин, поэтому очереди исключены.

Зарядная станция уже доступна жителям Москвы. Меньше чем за час такая станция заряжает автомобиль с емкостью аккумулятора 75 кВт⋅ч на 80%. Для заряда других моделей может потребоваться до 2,5-3 часов.

Теперь владельцы электрокаров могут зарядить свои машины по адресу Садовая-Спасская 12/23с3. Станция находится во дворе жилого дома и доступна всем желающим.

Станция выдерживает температуру от -40 °С до +50 °С, что позволяет заряжать электрокар при любых погодных условиях. Такую устойчивость получили благодаря многоуровневой защите — от перегрева, утечек тока, вандалов и других потенциальных проблем. Станция выполнена по всем стандартам безопасности.

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Компания не планирует останавливаться на одной станции и рассматривает места для новых. Представители Edison Technologies уже ведут переговоры по поводу нескольких локаций в районе Павелецкой и на проспекте Мира, а также с сетью отелей в Волгограде.

В планах у компании в ближайшее время представить свой собственный накопитель энергии, а также медленные зарядные станции и специальную электробусную станцию. Также в ближайшее время будет выпущена модель для зарядки китайских электромобилей с разъемом GBT.

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