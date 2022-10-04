В Подмосковье запустили чат-бота по вопросам частичной мобилизации

Жители Подмосковья могут узнать информацию о частичной мобилизации в чат-боте. Цифровой помощник «Мы рядом» ответит на самые популярные вопросы и проверит, есть ли ИТ-специальность в рекомендациях Минцифры России об отсрочке от частичной мобилизации. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Сегодня цифровые технологии помогают быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Для каждого жителя нашего региона очень важно иметь возможность оперативно получать достоверную информацию по вопросам частичной мобилизации. Мы запустили чат-бота, чтобы любой пользователь в удобное время мог найти ответы на возникающие вопросы», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы начать использовать чат-бота, надо перейти по ссылке t.me/mo_infomobil_bot. В приложении Telegram нужно нажать кнопку «Запустить». Далее необходимо выбрать одну из опций: вопросы и ответы, поиск по ИТ-специальностям.

«В чат-боте мы разместили ответы на самые популярные вопросы от жителей. Воспользоваться им могут и компании. Для них прописан алгоритм действий в случае, если сотрудник получил повестку. С помощью чат-бота также можно проверить, есть ли специальность в рекомендуемом Минцифры перечне для предоставления отсрочки от частичной мобилизации», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы получить ответ, следует найти тему из списка и выбрать вопрос. Решения найдутся по 11 темам, в том числе о порядке и условиях частичной мобилизации. Если ответа не нашлось, в чат-боте указаны контакты горячей линии и формы обратной связи на региональном портале государственных услуг.

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Сотрудники ИТ-компаний и операторов связи могут узнать, есть ли их специальность в рекомендуемом перечне с отсрочкой от частичной мобилизации. Чтобы узнать, есть ли специальность в рекомендациях Минцифры, укажите ее наименование либо код.

Также в чат-бот внедрена опция обратной связи. Если при проведении частичной мобилизации вы столкнулись с проблемой, то нажмите на кнопку «Свяжитесь со мной» и опишите ситуацию. Специалисты оперативно изучат информацию и дадут ответ.

Ответы на вопросы по частичной мобилизации также размещены на федеральном портале «Объясняем.рф». Если вы не нашли ответ, то можно задать вопрос в Минобороны с помощью чат-бота «Помощник Объясняем.рф».