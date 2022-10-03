Cloud4Y выложил на сайте генератор формы-подтверждения на освобождение от мобилизации

Вопрос освобождения сотрудников ИТ и телеком-компаний от призыва в рамках частичной мобилизации сейчас очень актуален. Особенно если учесть, что многие пункты выпускаемых сейчас приказов и всевозможных подзаконных актов вызывают споры. Многое станет ясно со временем, а сейчас приходится искать способы упростить подачу заявлений на освобождение сотрудников ИТ и телеком-компаний от призыва в рамках частичной мобилизации.

Один из таких способов предлагает корпоративный облачный провайдер Cloud4Y. Компания выложила на сайте генератор формы-подтверждения для освобождения от мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Алгоритм очень простой: ИТ-специалист заполняет форму, скачивает получившийся документ, подписывает его ЭЦП организации и загружает на «Госуслуги». После этого остается ждать подтверждения от портала.

Данный вариант позволяет исключить вероятность ошибки при заполнении форм. Когда специалисты Cloud4Y начали готовить документы в Excel, то столкнулись с проблемой: программа меняет сепараторы (вместо ";" ставит ",") и кодировку с требуемой UTF-8 на WIN-1251. Такие формы портал «Госуслуг» отклонял.

Более того, изначальная форма позднее была изменена сотрудниками Минцифры, что привело к ошибкам при подаче заявлений айтишниками. Сотрудники отдела разработки изучили процесс и попытались его автоматизировать. Так как проблема касается работников всех ИТ-компаний, генератор будет полезен многим.

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К заявлению на портале «Госуслуг» потребуется прикрепить форму-подтверждение, заполненную сотрудником кадровой службы и подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) генерального директора или иного единоличного исполнительного органа компании.

К заявлению на «Госуслугах» должны быть прикреплены два файла – форма-подтверждение в формате *.csv в кодировке UTF-8 и файл открепленной электронной подписи в формате *.sig. Выложенная на сайте провайдера форма генерирует корректный документ и отправляет его на ваш email. Таким образом, экономится время на подготовку документов, необходимых для получения освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации.