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ГК «1520» внедрила цифровое управление на железнодорожной станции Казань

Специалисты ГК «1520» внедрили собственную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Казань. Работы – часть технического перевооружения объектов Горьковской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители ГК «1520».

Микропроцессорная система со встроенной киберзащитой будет управлять напольным оборудованием станции, в том числе 89 стрелками, и увязана с устройствами на перегоне Казань-Вахитово. Теперь здесь будет единый цифровой контур – станцию Вахитово специалисты Дивизиона ЖАТ оборудовали 10 лет назад к Чемпионату Европы по футболу.

МПЦ-ЭЛ строит маршруты поездов, сокращает интервалы движения. Система собирает информацию о состоянии стрелок и светофоров, обрабатывает данные и направляет команды на переключение объектным контроллерам. Применение системы повысит пропускную споэффективность и безопасность перевозок.

Первую микропроцессорную систему на Горьковской железной дороге специалисты Дивизиона ЖАТ ГК внедрили в 2001 г. на станции Линда. На сегодняшний день собственными цифровыми системами оснастили более 20 объектов инфраструктуры на этом направлении.

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Группа компаний «1520» – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК «1520» реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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