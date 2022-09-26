ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на валидаторах

ЦППК сообщила о том, что теперь функция активации доступна на всех валидаторах — на полигоне компании их более 700. В настоящее время ею могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

«Благодаря внедрению возможности бесконтактно активировать на валидаторах билеты, купленные в мобильном приложении ЦППК, количество станций, где можно проходить к электропоездам по функции NFC, увеличилось почти вдвое. Теперь пассажиры могут пользоваться сервисом на 271 станции, 120 из которых оборудованы валидаторами», — отметил начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Пассажиры оценили удобство NFC — с его помощью можно проходить на станцию проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к валидатору или турникету — нет необходимости отдельно активировать его на специальном экране. Активация проходит за секунды, например, створки турникета открываются практически моментально — не нужно долго держать телефон у метки. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход — около 2,5 часа в год.

Бесконтактная активация билетов по NFC была запущена на Казанском направлении в декабре 2021 г. С начала работы функции пассажиры ЦППК воспользовались NFC более 715 тыс. раз.