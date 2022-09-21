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Merlion стала официальным дистрибьютором Tiandy

Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Tiandy, китайским производителем решений для видеонаблюдения.

В качестве официального дистрибьютора Merlion предлагает своим партнерам продукцию вендора в категории CCTV: IP-камеры, поворотные камеры, регистраторы (NVR) и т.д. В рамках проектной деятельности Merlion готов оказать партнерам содействие, например, подбор моделей под нужды заказчика, формирование ценового предложения, подготовка к тендерам и конкурсам, сервисное сопровождение, ознакомительные вебинары и тренинги по продукции Tiandy.

Особенным спросом пользуются бюджетные IP-камеры высокой четкости Tiandy Super Starlight – компания является одним из первых производителей подобной техники и неоднократно поставляла свое оборудование для важных государственных проектов.

Среди других преимуществ бренда Tiandy стоит отметить: высокое качество продукции – это А-бренд; наличие поддержки уникального кодека сжатия S+265 (без потери качества изображения), есть модели для канальных продаж, а также отдельная линейка проектного оборудования.

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Первая партия продукции CCTV Tiandy поступит на склад Merlion в IV квартале 2022 г.

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