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Wildberries предупреждает о росте случаев мошенничества в интернет-пространстве

Wildberries отмечает увеличение случаев мошенничества в интернет-пространстве. Наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах: после получения заказа от покупателя «продавец» просит связаться с ним по WhatsApp, направляет ему ссылку на сторонние платежные сервисы, через которые просит перевести ему денежные средства, а после их получения «исчезает», оставив покупателя без денег и товара. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Онлайн-площадка Wildberries просит покупателей оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему при формировании заказа или в момент его получения в пункте выдачи при постоплате. При возникновении подозрительной активности Wildberries призывает покупателей незамедлительно связываться со службой поддержки, а также обращаться в правоохранительные органы.

Wildberries продолжает применять меры защиты покупателей и предпринимателей в условиях роста киберпреступности: мониторинг в режиме 24/7 карточек товаров с помощью технологий искусственного интеллекта и специалистами службы поддержки; блокировка мошеннических личных кабинетов «продавцов»

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Для предотвращения мошеннических регистраций Wildberries дополнительно увеличивает прозрачность операций на онлайн-площадке. Теперь новые продавцы при регистрации должны пройти дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы (услуга предоставляется бесплатно), а в будущем – и через «Госуслуги», что позволит исключить создание мошеннических личных кабинетов.

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