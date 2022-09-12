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Производственные предприятия стали чаще принимать на работу молодых специалистов без опыта

Востребованность молодых специалистов в промышленности за год выросла. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Выпускникам вузов без опыта работы открыты двери в большинстве предприятий и организаций: 65% работодателей готовы принять молодых специалистов.

Крупный бизнес более лоялен: 8 из 10 предприятий со штатной численностью от 1000 человек трудоустраивают выпускников вузов.

Среди компаний различных отраслей чаще всего молодых специалистов готовы принять работодатели из ИТ, финансовой и производственной сфер (70-71%). Нужно отметить, что по сравнению с прошлым годом уровень лояльности к молодым специалистам сохранили транспортно-логистические компании (57% из них открыты для выпускников вузов без опыта, впрочем, это низкая цифра), а в промышленной отрасли востребованность даже чуть выросла (+2 процентных пункта).

Чаще всего работодатели готовы трудоустроить молодых специалистов на инженерно-технические должности и в отделы продаж.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 148

Время проведения: 23 августа – 9 сентября 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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