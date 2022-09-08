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Directum и «Р7-офис» подтвердили совместимость программных продуктов

После успешных испытаний интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами Directum RX и российского офисного пакета «Р7-офис» получены данные о полной корректности их совместной работы в веб-доступе.

«Р7-офис» — российский кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Доступен в облачной, локальной и мобильной версиях, поддерживает развертывание в частном облаке и ряд решений для совместной работы.

«Р7-офис» создан в России и полностью отвечает требованиям Правительства РФ к офисному ПО. Все продукты линейки «Р7-офис» соответствуют отраслевым стандартам и включены в единый реестр российского программного обеспечения.

Тестирование работы Directum RX и «Р7-офис» показало успешные результаты совместного функционирования.

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Инновации для промышленности

Directumроссийская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости, обладают богатыми функциональными возможностями, подходят для стабильной работы десятков тысяч пользователей, отличаются надежностью и гибкостью.

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