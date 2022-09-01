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На «Госуслугах» можно подать заявление для голосования на дому

Минцифры сообщило о том, что на портале госуслуг открылась форма подачи заявления для голосования на дому.

Такая возможность доступна в 37 регионах гражданам, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в Единый день голосования 11 сентября 2022 г. Например, по болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком.

Как подать заявление для голосования на дому: авторизуйтесь под своей учетной записью на «Госуслугах»; зайдите на страницу сервиса для подачи заявления; подтвердите информацию об адресе участковой избирательной комиссии и адресе проживания, где будете голосовать; после этого на номер телефона, указанный в личном кабинете на портале, поступит код подтверждения подачи заявления; далее заявление избирателя будет передано онлайн в участковую избирательную комиссию.

Останется только дождаться положительного решения комиссии. После этого ее представители с бюллетенем и переносным ящиком для голосования посетят гражданина в Единый день голосования. Время посещения согласуют заранее.

Подать заявление на «Госуслугах» можно не позже чем за 3 дня до первого дня голосования.

Условия подачи заявления для голосования на дому: региональные выборы, в которых вы вправе принять участие; подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; личный кабинет избирателя на «Госуслугах».

Сегодня на «Госуслугах» действуют более 87 млн личных кабинетов избирателя, где пользователю в проактивном режиме доступна информация о предстоящих выборах, адресе избирательного участка, сведениях о кандидатах и контактах избирательной комиссии.

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