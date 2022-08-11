Cloud4Y предоставил инфраструктуру компании «Органайзер лидертаск»

ООО «Органайзер лидертаск» — разработчик программного обеспечения, основанный в 2007 г. Основное направление: создание решений для организации личного и корпоративного времени, управление проектами, сотрудниками, взаимоотношениями с клиентами.

Ранее компания пользовалась облачным сервисом Azure от Microsoft, но из-за отказа провайдера сотрудничать с российскими организациями была вынуждена искать достойную альтернативу в Россиию. После недолгих поисков компания-разработчик остановилась на корпоративном облачном провайдере Cloud4Y. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Выбор был обусловлен тем, что Cloud4Y предоставляет клиентам облачные решения уже более 13 лет. Кроме того, сервера компании расположены в России, а значит, защищены от внешнего влияния. При этом используемые провайдером программно-технические решения соответствуют отраслевым стандартам обеспечения безопасности и надежности.

После консультаций с техническими специалистами провайдера ООО «Органайзер лидертаск» перенес сервер синхронизации данных в отечественный ЦОД от Cloud4Y. Интересно, что после перехода на отечественный облачный сервис, согласно внутренним замерам «Лидертаск», скорость синхронизации увеличилась на 40%. Такие показатели повысили привлекательность компании на рынке, усилили ее конкурентоспособность.

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС Облачные сервисы

Очередной пример успешной быстрой миграции из зарубежной облачной платформы на мощности российского провайдера наглядно доказывает, что российские провайдеры могут предложить как минимум сопоставимые условия сотрудничества по сравнению с зарубежными операторами облачных услуг.