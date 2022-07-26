«Яндекс такси» расширяет программу наставничества для водителей

«Яндекс такси» объявило о расширении действие программы наставничества для водителей – теперь вдвое больше новичков смогут получить наставников. В текущем году сервис планирует привлечь в программу на 40% больше опытных водителей. Водители становятся наставниками на добровольной основе, сейчас в проекте более 620 таксистов. Наставники подбираются таким образом, чтобы быть с подопечными из одного таксопарка или города. Как правило, общение происходит по телефону или онлайн в мессенджерах. Когда новый водитель регистрируется в приложении, в течение этого же дня ему предлагается подобрать наставника.

Средний доход новичков, которые обратились к наставникам, выше по сравнению с теми, кто не прибегал к помощи наставника. Например, заработок у водителя-новичка с наставником достигает в среднем по стране 440 руб. в час, а без наставника – в среднем 408 руб. в час. Водители с наставником на старте легче проходят адаптацию и быстрее выходят на средний уровень заработка. Число замечаний от пользователей меньше, а значит, выше качество и безопасность поездок.

Водителям-новичкам предоставляется наставник из числа тех, кто давно сотрудничает с сервисом. Наставники закрепляют свой опыт, помогая другим, а новички – легче адаптируются в сервисе: знакомятся с приложением, узнают о бонусах и социальных программах для водителей, получают советы, как делать больше поездок, когда и где спрос на такси выше. Это позволяет новичкам быстрее войти в рабочий ритм и начать зарабатывать в сервисе.

Наставники же делятся экспертизой по обучению новичков, а также регулярно дают обратную связь сервису. «Яндекс такси» активно привлекает опытных водителей для участия в тестировании новых инициатив, которые помогают улучшить работу сервиса. Например, когда в городах появляются новые крупные объекты или меняется схема движения, водители одни из первых дают рекомендации о том, как лучше отображать точки посадки и высадки на карте в новой логике дорожного движения.

Программа стартовала в 2020 г. в пилотном режиме в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Сейчас она расширилась почти на все регионы страны. За последние два года заявки на общение с наставником подали не менее сотни тысяч новых водителей-партнеров.

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«Яндекс такси» развивает и другие программы, которые задействуют в работе сервиса опыт и экспертизу водителей-партнеров. Например, больше года работает программа дополнительной проверки решений об ограничении сотрудничества с сервисом. Независимые водители-партнёры на добровольной основе входят в специальный комитет и помогают сервису непредвзятой оценкой при разборе ситуаций, которые связаны с нарушениями требований водителями. С начала 2022 г. комитет получил более 25 тыс. заявок на возобновление сотрудничества, около 1,5 тыс. из них одобрены. Условия программы не предполагают рассмотрение заявок с серьезными нарушениями, например, правил безопасности или передачи учетной записи в сервисе другому человеку.

На протяжении двух недель наставник помогает новичкам: рассказывает про особенности приложения, делится опытом, как получать больше заказов и увеличивать доход. Например, стараться выходить на линию в часы пик, всегда учитывать предложения сервиса перемещаться в зону повышенного спроса на поездки. Если показатели новичков соответствуют ряду требований, например, по итогам первых двух недель рейтинг не ниже 4,8, то наставник получает вознаграждение – возможность выполнять заказы на протяжении шести часов без комиссии сервиса и другие бонусы, например, фирменные изделия, эксклюзивную экипировку.

Наставник ведет новичков две недели, в среднем у наставника 3-5 подопечных одновременно. После истечения двухнедельного срока он снова становится наставником для других подопечных. Наставником могут быть партнеры с высоким рейтингом, сотрудничающие с сервисом более полугода и обладающие уровнем не ниже «Серебра» в программе привилегий по итогам последнего месяца сотрудничества с агрегатором. Такие водители, как правило, активно выполняют заказы сервиса и получают высокие оценки от пользователей, тщательно следя за тем, чтобы пользователи были довольны поездкой.