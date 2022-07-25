Разделы

Бизнес Кадры
|

Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил вице-премьеров – кураторов высокотехнологичных отраслей.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко прокомментировал вверенные ему направления – развитие искусственного интеллекта, получение и обработка наноматериалов. Также среди задач – развитие отечественного программного обеспечения.

«Создание и внедрение собственного ПО – ключевой элемент достижения технологической независимости России. Работа уже активно ведется по поручению председателя Правительства: сформированы 16 отраслевых комитетов и 35 индустриальных центров компетенций по ключевым секторам экономики. Также создано 10 центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО. Главное, что индустриальные центры возглавят руководители компаний-лидеров в отраслях. Именно они при поддержке Правительства сформируют запрос и будут координировать создание и внедрение отечественного ПО, конкурентоспособного как на российском, так и мировом рынках. Это охватывает широкий спектр отраслевых решений, в том числе в сфере промышленного среднего и «тяжёлого» классов программного обеспечения. По поручению Президента Правительство ведёт активную работу и по достижению лидерства России в сфере искусственного интеллекта. Эффект от широкомасштабного внедрения ИИ-продуктов составит 1% от ВВП ежегодно. На сегодняшний день в стране запущена инфраструктура, позволяющая активно развивать кадровую, технологическую и научную среды. Кроме того, формируется система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование ИИ, что позволит России стать лучшей в мире юрисдикцией для развития этих технологий. Мы ожидаем, что к 2024 г. количество внедренных отечественных ИИ-решений в реальный сектор вырастет вдвое, а ежегодный прирост специалистов в области искусственного интеллекта составит около 10 тыс. человек. Такие результаты позволят ускорить развитие и других приоритетных технологических направлений, что существенно укрепит позиции страны на международной арене. Еще одним важным направлением нашей работы является создание и внедрение в производство наноматериалов. Это позволит полностью уйти от использования иностранных технологий в электронике, энергетике, авиастроении и других ключевых отраслях экономики и обеспечить технологический суверенитет», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation
Центры обработки данных

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei без предупреждения уволила половину внештатных сотрудников в России

Российские экспортеры ПО готовятся к падению выручки на 15%. Утечка ИТ-шников из России будет в 10 раз меньше, чем ожидалось

Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в регионах России

Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

В России легализуют хакеров, но не всех

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще