«Билайн бизнес» запускает сервис облачных видеоконференций rOOm

«Билайн бизнес» (структурное подразделение ПАО «Вымпелком») представляет сервис rOOm*, созданный на базе партнерского решения linkchat* компании ООО Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны – rOOm работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.

Сервис подойдет тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи – продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также rOOm является инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

В rOOm встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

На всех тарифах rOOm: нет ограничения по продолжительности встреч; запись конференций; включена возможность демонстрации экрана; предустановлен виджет бронирования; осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

rOOm распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 руб. в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

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* rOOm – «комната», наименование сервиса, возрастной ценз 0+.

** linkchat – ссылка-разговор.

*** Application Programming Interface – программный интерфейс приложения.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.