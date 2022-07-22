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«МТС банк» запустил мгновенные онлайн-переводы «Азияэкспресс» в Узбекистан

«МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенных переводов «Азияэкспресс» в Узбекистан. Партнером банка выступает «Азия-инвест банк».

Теперь клиенты МТС банка могут осуществлять денежные переводы в рублях в несколько кликов в приложении банка. Выплата переводов в долларах США, евро, рублях и узбекских сумах доступна в банках-участниках системы денежных переводов «Азияэкспресс». Достаточно предоставить контрольный номер перевода и документ, удостоверяющий личность получателя. «Азия-инвест банк» осуществляет конвертацию по выгодному курсу.

Для мгновенного онлайн-перевода средств с выдачей наличными через приложение «МТС банка» достаточно зайти в раздел «Платежи», выбрать «За рубеж», далее − страну «Узбекистан» и платежную систему «Азияэкспресс», указать получателя и ввести сумму перевода. Для повторных переводов можно создать шаблон.

Сервис доступен как с использованием счетов и банковских карт «МТС банка», так и карт сторонних банков, привязанных к платежным сервисам «МТС банка», а также лицевых счетов абонентов МТС.

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Ранее МТС банк расширил сервисные возможности для своих клиентов из Узбекистана, реализовав возможность коммуникации на национальном языке.

Кроме этого, «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa. Банк активно развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим», «Сервис гранат».

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