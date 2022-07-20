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Студент МТУСИ создал прототип нового отечественного приемного модуля

Михаил Федюк, студент второго курса магистратуры МТУСИ, создал прототип нового отечественного приемного модуля для линии подводной беспроводной оптической связи. Разработка направлена на импортозамещение технологического оборудования и практическое обучение студентов. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Световое излучение, падающее на фотодетектор, преобразуется в электрический сигнал, который попадает в блок усиления сигнала. Далее усиленный сигнал передается на вход телекоммуникационного или измерительного оборудования для контроля сигнала в канале.

Проблемы сравнительно высокого порога чувствительности и высокого значения шумов темнового тока были решены установкой системы охлаждения, позволяющей понизить температуры в зоне до -4 градусов Цельсия.

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Прототип нового отечественного приемного модуля

«Поместив элемент Пельтье и фотодиод в изолированную камеру, которая изолирована от окружающей среды, удалось добиться стабильной отрицательной температуры. В свою очередь, понижение сопротивления цепи за счет отрицательной температуры в камере позволило понизить порог чувствительности, детектировать более слабые сигналы, снизить влияние шума темнового тока», — сказал Михаил Федюк.

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Прототип с системой охлаждения ранее не использовался в интересах развития подводной беспроводной оптической связи. В дальнейшем Михаил планирует усовершенствовать разработку для повышения чувствительности и снижения уровня шумов в схеме, что придет к увеличению возможного расстояния для передачи данных.

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