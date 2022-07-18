Исследователи «РТК-солар» за три года сообщили ФСТЭК о 137 уязвимостях

Эксперты «РТК-солар» предоставили ФСТЭК России сведения о 137 уязвимостях в различном программном обеспечении, в том числе 129 из них связаны с промышленными системами. Среднее значение важности исследованных специалистами «РТК-солар» объектов оценивается в 8,33 балла из 10 возможных, а уровень критичности выявленных в них уязвимостей по шкале CVSS 3.0 составляет 7,74 балла.

Банк данных угроз ФСТЭК России — это открытая государственная база сведений об уязвимостях. Её могут пополнять как компании, ведущие исследования в области кибербезопасности, так и независимые эксперты отрасли. За предоставление сведений об угрозах исследователям начисляются рейтинговые баллы, значение которых зависит от количества зарегистрированных уязвимостей и полноты информации о каждой из них. В том числе на рейтинг влияют такие факторы, как важность исследуемого объекта, алгоритм проверки, наличие подтверждающих материалов, уровень опасности уязвимости и объем затронутого ей программного обеспечения.

Весомый вклад в стабильное лидерство «РТК-солар» в рейтинге внесла команда исследователей Национального киберполигона — Константин Кондратьев, Владислав Сучков и Виктор Никитин во главе с руководителем отдела исследований кибербезопасности и разработки сценариев киберучений Ильей Карповым. Эксперты регулярно проводят проверки безопасности различных систем и оборудования и при выявлении уязвимостей сообщают о них производителям. После подтверждения вендором информация попадает в Банк данных угроз ФСТЭК России. Около 90% исследований на киберполигоне касается программного обеспечения и программно-технических комплексов, используемых в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

«Мы убеждены, что пользователей ПО и систем необходимо заранее уведомлять об уязвимостях, поскольку это дает им возможность принять компенсирующие меры для предотвращения или снижения риска возникновения потенциальных инцидентов. Наличие собственной исследовательской лаборатории позволяет нам подходить к изучению уязвимостей системно, а сотрудничество с Банком данных угроз ФСТЭК России помогает нашей команде предупреждать ИБ-службы российских предприятий о потенциальных опасностях. Такая кооперация имеет для нас стратегическое значение, поскольку помогает в решении нашей основной задачи по повышению киберустойчивости страны», — сказал заместитель директора Национального киберполигона Дмитрий Малинкин.

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Компания «РТК-солар» ведет сотрудничество с Банком данных угроз ФСТЭК России с 2019 г. В 2020 г. на базе её ресурсов стартовали первые этапы создания ряда отраслевых сегментов Национального киберполигона. Проект развивается в рамках программы «Цифровая экономика» и призван обеспечить действующим и будущим специалистам по кибербезопасности возможность отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз.