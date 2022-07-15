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В школы зачислили уже более 100 тыс. первоклассников, записавшихся через «Госуслуги»

Школы приняли решения о зачислении в первый класс уже более 100 тыс. детей, родители которых подали заявки на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кампания по записи в школу на портале идет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня 2022 г. можно было подать заявления в школу по месту регистрации. С 6 июля 2022 г. началась вторая волна, в рамках которой заявление можно подать в любую другую школу. Этот этап продлится до 5 сентября 2022 г. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если в ней еще остались свободные места.

После подачи онлайн-заявления нужно предоставить оригиналы документов в школу. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на «Госуслугах», когда в школе примут соответствующее решение.

«К сервису по записи в первый класс на “Госуслугах” подключились уже 69 регионов. Мы рассчитываем, что до конца года эта услуга станет доступной для жителей всей России. При этом для граждан сохраняется и привычный формат, при желании подать документы в школу можно лично», — сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

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Сервис реализован в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

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