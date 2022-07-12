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Цифровизация Внедрения
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ГК 1520 цифровизировала транспортный коридор в Китай

Специалисты Дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления на станции Ленинск-2. Новая станция, расположенная в ЕАО – ближайшая к новому трансграничному мосту через Амур в Китай. Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

На станции установили современную систему микропроцессорной централизации МПЦ-Е. С ее помощью диспетчерский персонал сможет управлять стрелками и светофорами, а также регулировать маршруты поездов по заданным параметрам.

Внедрение современной автоматики обеспечивает эффективность и безопасность перевозок, оптимизирует межпоездные интервалы, повышает пропускную способность линий.

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Цифровая система управления

Мост через Амур, спроектированный при участии «Дальгипротранса» (входит в ГК 1520), и примыкающая к нему инфраструктура (в т.ч. новая станция Ленинск-2) составляют первый в стране железнодорожный переход в Китай.

Масштабный инфраструктурный проект направлен на укрепление сотрудничества между странами и позволит нарастить объемы взаимной торговли. В условиях переориентации грузопотоков на Восток погранпереход даст российским грузоотправителям возможность сформировать новые цепочки поставок.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

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