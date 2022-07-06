В России запустили платформу для игрового корпоративного обучения soft skills

В России запустили платформу для геймифицированного корпоративного обучения PlaySkills. Обучение проходит в формате игры — сотрудник становится участником анимационного фильма и в процессе развития сюжета оценивает и развивает soft skills.

По данным исследования PlaySkills, после прохождения обучающих симуляторов текучка кадров в компании снижается на 12%, а сотрудники становятся продуктивнее на 14%. Рекрутеры смогут более объективно проанализировать кандидатов, а HR-специалисты — следить за текущим состоянием «мягких навыков» коллектива.

«Это Netflix корпоративного обучения с визуальным рядом уровня Pixar. Обучающийся не понимает, что его оценивают. Он просто играет и получает результат. Игры в обучении намного эффективнее, чем обычные презентации: 95% людей проходят материалы до конца. Результат получает не только сотрудник, но и компания, в которой он работает», — сказал СЕО PlaySkills Павел Жуков.

Как происходит обучение

Освоение навыков происходит в несколько этапов: Оценка. Это игровой сценарий со встроенными инструментами оценки. Здесь у HR-специалиста и самого сотрудника будет возможность понять, на каком уровне находится тот или иной навык. Обучение. Игровые симуляторы отработают практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Тренажеры подбираются под сильные и слабые стороны по результатам оценки. Практика. Перенос теоретических заданий в реальную повседневную жизнь — например, обучающимся предложат отработать полученные навыки в общении с коллегами и написать об этом в дневнике.

За всем процессом обучения может наблюдать HR-специалист, что не даст сотрудникам отлынивать от выполнения заданий. Матрица компетенций, которые осваивает обучающийся, обновляется после прохождения каждого этапа. В финале программа даст итоговую оценку и покажет результаты обучения. К этому у HR-отдела также есть доступ, и он сможет проанализировать, как справились с обучением все сотрудники компании.

«Задача PlaySkills — изменить подход к обучению soft skills. Сейчас компании чаще всего пытаются сами обучить сотрудников, но на это уходит много сил и времени, и не всегда можно достигнуть нужный результат. Тогда приходится нанимать экспертов, которые обучают точечно. Из-за этого не формируется оценка по единой матрице компетенций для всех сотрудников, и обучение оказывается бесполезным. Платформа PlaySkils разработана совместно с психометриками и психологами, чтобы сделать обучение максимально эффективным», — отметил CEO PlaySkills Павел Жуков.

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Чему можно научиться

Четыре из пяти рабочих провалов происходят из-за того, что люди не понимают друг друга. Платформа PlaySkills — это место, где вы сможете создать команды с уникальными скиллсетами под ваши задачи. В первом сезоне PlaySkills запланировано четыре навыка: активное слушание, умение давать и воспринимать обратную связь, рефрейминг негативных смыслов в позитивные, нетворкинг.

В демо-версии платформы доступны материалы по оценке навыка «Активное слушание». В полной версии появятся тренажеры и практические задания.

Демо-версия PlaySkills уже сейчас доступна всем желающим. Для того чтобы попробовать обучение, достаточно зарегистрироваться на платформе и начать осваивать навык активного слушания. На площадке есть форма обратной связи, в которой можно оставить свои пожелания и замечания.

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Первый сезон, включающий все четыре навыка, выйдет 1 октября 2022 г.