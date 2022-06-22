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В Казани владельцы электромобилей смогут заряжать электромобили с помощью мобильного приложения

E-PROM, российский производитель зарядных станций для электромобилей, запустил мобильное приложение E-PROM для водителей электромобилей. Разработчиком приложения является группа компаний «Эттон». Об этом CNews сообщили представители ГК «Эттон».

Приложение доступно для скачивания в AppStore, Google Play Market и распространяется бесплатно.

Цифровой сервис позволяет водителю электромобиля быстро осуществлять поиск свободной электрозарядной станции на интерактивной карте города, выбирать тип заряда и осуществлять оплату зарядной сессии. Процесс зарядки можно отследить на диаграммах в режиме реального времени. Вся история зарядок и ее оплаты хранятся в разделе «История и статистика».

В планах разработчиков – дальнейшее расширение функционала приложения, чтобы оно стало еще более удобным для пользователей.

«Мы разработали гибкое приложение. Его функциональные возможности могут быть расширены в дальнейшем. Прорабатываем возможность внедрения функции бронирования коннектора и сбора подробной аналитики о зарядных сессиях. Есть идеи о том, как интегрировать приложение в программы лояльности: начислять бонусы и присваивать рейтинги постоянным клиентам», – сказал генеральный директор группы компаний «Эттон» Ефим Климов.

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